Anche l'Italia pensa alla quarte dose per gli over 60. Speranza: "Cautela, non nuove regole" (Di venerdì 8 luglio 2022) Nessuna nuova regola, nessun ritorno alle restrizioni, ma, allo stesso tempo, tenersi pronti e prevenire, affinché l'ondata trainata da Omicron non si trasformi in una una nuova emergenza per gli ospedali. Ieri i contagi sono stati 107.240, con un tasso di positività superiore al 28 per cento, come accade da qualche giorno. Lo strumento principale restano i vaccini. Al ministero della Salute aspettavano il parere dell'Ema: l'ente regolatore europeo del farmaco si è espresso giovedì, affermando che, oltre agli over 80, “Anche le persone tra i 60 ei 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere una seconda dose di richiamo". Mentre l'autorizzazione per i nuovi vaccini, più efficaci contro le nuovi varianti, dovrebbe arrivare “entro settembre”. Su questa base, Roberto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 luglio 2022) Nessuna nuova regola, nessun ritorno alle restrizioni, ma, allo stesso tempo, tenersi pronti e prevenire, affinché l'ondata trainata da Omicron non si trasformi in una una nuova emergenza per gli ospedali. Ieri i contagi sono stati 107.240, con un tasso di positività superiore al 28 per cento, come accade da qualche giorno. Lo strumento principale restano i vaccini. Al ministero della Salute aspettavano il parere dell'Ema: l'ente regolatore europeo del farmaco si è espresso giovedì, affermando che, oltre agli80, “le persone tra i 60 ei 79 anni e le persone vulnerabili dal punto di vista medico di qualsiasi età dovrebbero ricevere una secondadi richiamo". Mentre l'autorizzazione per i nuovi vaccini, più efficaci contro le nuovi varianti, dovrebbe arrivare “entro settembre”. Su questa base, Roberto ...

