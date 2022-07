Amici 21, amato cantante si ritira dai social: “Mi dispiace” (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre i suoi colleghi ex di Amici 21 stanno trascorrendo un’estate molto social, tra concerti e gossip riguardanti le loro vicende sentimentali (vedi Alex Rina, che ha chiuso la storia con Cosmary Fasanelli), un altro cantante del talent di Canale 5, Calma, ha deciso di togliersi dai social e non mostrarsi in pubblico per un po’. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter, dove ha spiegato di essere dispiaciuto per i fan che lo seguono e che sentiranno la sua mancanza, ma di avere bisogno di tempo per guardarsi dentro, darsi un obiettivo e trovare il modo di perseguirlo con una forza e una tenacia che sta cercando di ritrovare. E i suoi followers sono tutti con lui. Amici 21, Alex Rina e Cosmary Fasanelli si sono lasciati: lo sfogo di lei ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre i suoi colleghi ex di21 stanno trascorrendo un’estate molto, tra concerti e gossip riguardanti le loro vicende sentimentali (vedi Alex Rina, che ha chiuso la storia con Cosmary Fasanelli), un altrodel talent di Canale 5, Calma, ha deciso di togliersi daie non mostrarsi in pubblico per un po’. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter, dove ha spiegato di essere dispiaciuto per i fan che lo seguono e che sentiranno la sua mancanza, ma di avere bisogno di tempo per guardarsi dentro, darsi un obiettivo e trovare il modo di perseguirlo con una forza e una tenacia che sta cercando di ritrovare. E i suoi followers sono tutti con lui.21, Alex Rina e Cosmary Fasanelli si sono lasciati: lo sfogo di lei ...

