Amici 21, allievo del serale decide di allontanarsi dai social: “Ho bisogno di guardarmi dentro” (Di venerdì 8 luglio 2022) La ventunesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria del musicista calabrese Luigi Strangis. Il cantautore, apprezzato polistrumentista, era uno degli allievi di Rudy Zerbi, insieme a Calma, eliminato dal talent show di Maria De Filippi nel corso della seconda puntata del serale. Dopo l’eliminazione, Calma, al secolo Marco Barbieri, si è raccontato a Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il giovane cantante ha parlato dei suoi sogni e dei suoi prossimi progetti, ringraziando la produzione di Amici per l’opportunità che gli è stata data. Pochi minuti fa è arrivata una notizia che ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan: Calma ha deciso di prendersi una pausa dai social. Ciao ragazzi Ho deciso di prendermi un periodo di pausa dai social. Ho bisogno di ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 luglio 2022) La ventunesima edizione disi è conclusa con la vittoria del musicista calabrese Luigi Strangis. Il cantautore, apprezzato polistrumentista, era uno degli allievi di Rudy Zerbi, insieme a Calma, eliminato dal talent show di Maria De Filippi nel corso della seconda puntata del. Dopo l’eliminazione, Calma, al secolo Marco Barbieri, si è raccontato a Verissimo, il salotto di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il giovane cantante ha parlato dei suoi sogni e dei suoi prossimi progetti, ringraziando la produzione diper l’opportunità che gli è stata data. Pochi minuti fa è arrivata una notizia che ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan: Calma ha deciso di prendersi una pausa dai. Ciao ragazzi Ho deciso di prendermi un periodo di pausa dai. Hodi ...

Pubblicità

IsaeChia : #Amici21, allievo del serale decide di allontanarsi dai social: “Ho bisogno di guardarmi dentro” - _xjbproudofyou : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… - tpavnpscassocaz : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… - mifatebene : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… - _ONLYTH3BRAV3_ : RT @imemmins: no voi non avete capito che mattia torna ad amici come allievo ma in realtà è già professionista non ne servono altri grazie… -