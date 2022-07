America’s Cup 2024, definito il regolamento per le regate giovanili e femminili. Attesa per i big (Di venerdì 8 luglio 2022) La America’s Cup andrà in scena nel 2024, mancano ormai due anni alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo e fervono i preparativi. Per la 38ma volta nella storia verrà messa in palio la Vecchia Brocca, Team New Zealand si presenterà nelle acque di Barcellona per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno battendo Luna Rossa nella baia di Auckland. Il sodalizio italiano cercherà nuovamente il colpaccio contro i Kiwi, la sfida è stata lanciata anche dagli svizzeri di Alinghi (sostenuti da Red Bull), dai britannici di Ineos Britannia (supportati da Mercedes) e dagli statunitensi di American Magic. Una delle grandi novità della prossima Coppa America sarà l’introduzione di un evento riservata alle donne (ufficialmente America’s Cup Women’s Ragatta) e di uno pensato per i giovani (Youth ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) LaCup andrà in scena nel, mancano ormai due anni alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo e fervono i preparativi. Per la 38ma volta nella storia verrà messa in palio la Vecchia Brocca, Team New Zealand si presenterà nelle acque di Barcellona per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno battendo Luna Rossa nella baia di Auckland. Il sodalizio italiano cercherà nuovamente il colpaccio contro i Kiwi, la sfida è stata lanciata anche dagli svizzeri di Alinghi (sostenuti da Red Bull), dai britannici di Ineos Britannia (supportati da Mercedes) e dagli statunitensi di American Magic. Una delle grandi novità della prossima Coppa America sarà l’introduzione di un evento riservata alle donne (ufficialmenteCup Women’s Ragatta) e di uno pensato per i giovani (Youth ...

Pubblicità

farevelanet : Filiera America’s Cup: annunciato il formato della Youth e della Women’s AC - TonyTLS1900 : #Carnesecchi Bravo è bravo Rotto è rotto Ma pure noi ce semo rotti La #Lazio fa una strambata stile America's cup su #Vicario Era ora!! - Awafiq_ : @M_s_w_a_y Zero copa America zero World Cup. - GiadaCoronas : @SaraCassani1 Sei una persona meravigliosa, Sara ?? nonostante il fatto che in Svizzera pur non avendo il mare siet… - NicoMeroni : @GioProbo @Marcoodottavi @perelaa @dsaltari Io mi immagino anche Adriano Galliani timoniere su un catamarano esordi… -