Altri 22 acquisti assurdi che potrebbe fare il Monza

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il condor è tornato. Dopo cinque anni spesi ail battitore libero tra le varie aziende e partiti di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani è di nuovo il direttore sportivo di una squadra di Serie A. Non più Milano, ma, solo pochi chilometri più a nord-est; non più il Milan di Sacchi-Capello-Ancelotti, ma ildi Stroppa (che in quel Milan ci è passato). Cosa aspettarci quindi? Berlusconi e Galliani sono partiti alla grande, a far capire subito che le ambizioni della squadra vanno oltre la banale salvezza: dal mercato sono arrivati Alessio Cragno, Andrea Carboni, Andrea Ranocchia, Stefano Sensi e Mattia Pessina. Nessuna delle squadre della parte destra della classifica ha fatto meglio. Ma il meglio, lo sappiamo, deve arrivare. Senza aspettare gli ultimi tre giorni di mercato, i giorni di Galliani, il ...

Pubblicità

tutticonvocati : ???@guido_vaciago: 'Ormai la Juve sta trattando la cessione di #DeLigt coi soldi del quale farà altri acquisti. Trat… - Leo_Andreini : @GrazianoAbadini Ciao Graziano, ne parliamo a fine mercato se arriveranno altri acquisti. La mia è un opinione che… - disneymarty : Quando da Varese cominciano a guardare gli acquisti degli altri significa solo una cosa - zlatanradu : RT @canova_enrico: @spettatore_c @Maracanazo50 @SimoneStagnitta @CB_Ignoranza Te lo spiego io se vuoi di Maria e l’esterno offensivo più fo… - canova_enrico : @spettatore_c @Maracanazo50 @SimoneStagnitta @CB_Ignoranza Te lo spiego io se vuoi di Maria e l’esterno offensivo p… -

Fiorentina.it

Come pagare a rate glifatti durante gli Amazon Prime Day Usufruire di questa possibilità ...di esito negativo ci sarà modo di cambiare metodo di pagamento scegliendo tra gliproposti. ...... oltre che per faretra privati su base volontaria. Nonostante la crisi che sta colpendo ... se porterà agli esiti sperati, in futuro potrà essere estesa anche ai pagamenti diservizi. Al ... Dodô per Jovic: Firenze sogna già l'intesa vincente dei nuovi acquisti viola Consigli a Galliani e Berlusconi, la coppia più attiva del calciomercato. Il condor è tornato. Dopo cinque anni spesi a fare il battitore libero tra le varie aziende e partiti di Silvio Berlusconi, Ad ...Calciomercato Napoli news, Kostic dell’Eintracht nel mirino. Il Napoli sta lavorando per garantire a mister Spalletti un organico altamente competitivo per la prossima stagione tramite acquisti e cess ...