Allarme Covid ai concerti, la parola all'esperto: "Rischi minori all'aperto, ma raccomando la mascherina. Un divieto sarebbe dettato più da ragioni politiche che scientifiche" (Di venerdì 8 luglio 2022) Da una parte l'appello dei medici a considerare fortemente a Rischio di contagio il concerto dei Maneskin – previsto a Roma il prossimo 9 luglio, con attese 70mila persone – e dall'altra la determinazione dell'amministrazione capitolina a mantenere la data dell'evento. L'assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, dichiara infatti che non c'è nessuna ipotesi di rinvio del concerto e che verranno adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno perché tutto possa svolgersi in sicurezza. Questo però non basta a calmare le acque e a risolvere i dubbi sull'opportunità di autorizzare eventi del genere. Abbiamo chiesto al professor Carlo Signorelli, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all'Università Vita-Salute San Raffaele, un parere sulla questione. Professor Signorelli, qual è la sua idea ...

