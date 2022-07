Alla napoletana BHS il servizio trasporto disabili dell’Asl Roma 3

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 luglio 2022) La Bourelly Health Service, aziendaleader del settore della logistica sanitaria, insieme al partner ‘Interservice’ si aggiudica l’appalto per ildi3. Il trasferimento delle persone contà è unche richiede un binomio indissolubile: accompagnatori qualificati e veicoli specializzati. Per questi motivi il nuovoper l’Asl3 verrà erogato utilizzando sette minibus che seguiranno appositi percorsi di andata e ritorno e preleveranno circa sessanta persone dalle proprie residenze per trasferirle ai centri di riabilitazione. Ilsarà attivo sei giornisettimana. I cittadini che usufruiranno del ...