Alberto Matano “ci ho dato un taglio”: il nuovo look fa impazzire gli italiani – FOTO (Di venerdì 8 luglio 2022) Il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha stravolto il proprio look e “ci ha dato un taglio”: il cambiamento parte proprio da oggi. Il celebre presentatore della Rai, Alberto Matano ha scalato le gerarchie degli addetti alla rete ammiraglia, grazie alle sue capacità di conduzione. Alberto Matano e Riccardo Mannino (Instagram)“La Vita in Diretta”, il contenitore pomeridiano ha regalato spunti interessanti su diversi argomenti di cronaca. Tra le intricate discussioni d’amore e misfatti in giro per l’Italia si è incastrata per bene la voce di Alberto. Un personaggio che a partire dagli inizi dell’anno solare, già si era intuito che avrebbe avuto un passo in più rispetto alla concorrenza. Al termine della ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 8 luglio 2022) Il conduttore de La Vita in Diretta,ha stravolto il proprioe “ci haun”: il cambiamento parte proprio da oggi. Il celebre presentatore della Rai,ha scalato le gerarchie degli addetti alla rete ammiraglia, grazie alle sue capacità di conduzione.e Riccardo Mannino (Instagram)“La Vita in Diretta”, il contenitore pomeridiano ha regalato spunti interessanti su diversi argomenti di cronaca. Tra le intricate discussioni d’amore e misfatti in giro per l’Italia si è incastrata per bene la voce di. Un personaggio che a partire dagli inizi dell’anno solare, già si era intuito che avrebbe avuto un passo in più rispetto alla concorrenza. Al termine della ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Alberto Matano e la sua casa da sogno: il nido d`amore dopo il matrimonio con Riccardo - Velvet Gossip #Foto #Video… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… - giorgiovascotto : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Carlo Giovanardi contro la Rai formato LGBTQ+ (e anche contro Alberto Matano e ... - TvZoom: ... e donne: non esistono spo… - danielamarch8 : RT @ProfCampagna: Ecco le lamentele, le cattiverie e gli insulti per Paola Turci e Francesca Pascale. Come per Alberto Matano e il suo comp… -