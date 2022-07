Al via la settima consiliatura Civ dell’Inail, Guglielmo Loy eletto alla presidenza (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – La settima consiliatura del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inail, ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 26 maggio, ha preso il via ufficialmente oggi con la riunione di insediamento che si è svolta a Roma, presso la sede dell’Istituto di via IV Novembre, alla presenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. Nel corso della riunione Guglielmo Loy, che succede a Giovanni Luciano, è stato eletto alla presidenza dell’organo che definisce le linee di indirizzo e determina gli obiettivi strategici pluriennali dell’Inail. eletto anche il vicepresidente, Fabio Pontrandolfi (in rappresentanza delle imprese). Nel suo discorso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Ladel Consiglio di indirizzo e vigilanza, ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 26 maggio, ha preso il via ufficialmente oggi con la riunione di insediamento che si è svolta a Roma, presso la sede dell’Istituto di via IV Novembre,presenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando. Nel corso della riunioneLoy, che succede a Giovanni Luciano, è statodell’organo che definisce le linee di indirizzo e determina gli obiettivi strategici pluriennalianche il vicepresidente, Fabio Pontrandolfi (in rappresentanza delle imprese). Nel suo discorso di ...

