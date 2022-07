Aia | Trentalange | “Il movimento femminile ha raggiunto livelli di eccellenza”

(Di venerdì 8 luglio 2022) “Abbiamo colmato alcuni gap esistenti. Stiamo restituendo al gioco del calcio una risorsa che per troppo tempo era stata celata. Parliamo di unche hadeidie non vogliamo parlare né di quote rosa né di strabilianti opportunità“. Sono le dichiarazioni di Alfredo, presidente dell’AIA, durante una conferenza stampa in Federcalcio. “In un momento di crisi ci sono segnali di ripresa anche grazie alle donne – ha spiegato– abbiamo un organico del 6% di presenze femminili, un dato mai. Vorrei citare anche le 17 donne che vengono dal doppio tesseramento, un risultato importantissimo“. SportFace.

Pubblicità

fed_marchi : RT @AIA_it: Guarda al seguente link il video con le interviste al Presidente Alfredo Trentalange, al Vice Duccio Baglioni, al Responsabile… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Arbitri: Trentalange, obiettivo parlare stessa lingua Confermati Rocchi e Ciampi. N.1 Aia: sarà una stagione difficile - ansacalciosport : Arbitri: Trentalange, obiettivo parlare stessa lingua. Confermati Rocchi e Ciampi. N.1 Aia: sarà una stagione diffi… - aiacatanzaro : RT @AIA_it: Guarda al seguente link il video con le interviste al Presidente Alfredo Trentalange, al Vice Duccio Baglioni, al Responsabile… - ducciosiena : RT @MilanNewsit: Arbitri, Trentalange: 'Sarà una stagione complicata e anomala, ma siamo sicuri che l'Aia sia in mano a persone qualificate… -

: "L'ultima stagione è stata buona" . Var, cambiano il responsabile e i tipi di intervento . Arbitri: chi sono i promossi e i bocciati in serie A . Sono cinque i nuovi arbitri ...I complimenti dia Maria Sole . Una laurea a la passione per il calcio. Laureata in ... nel 2007, quando intraprende un percorso nella locale sede dell'che la porta ad arbitrare in ...Tocca a lei, dopo la relazione sul consiglio federale da parte del presidente Gabriele Gravina. A lei, Maria Sole Ferrieri Caputi da Livorno, la prima arbitro donna inserita nei campionati di serie A.L’arbitro Celeste Bello con gli assistenti Guido Cucchiar e Gregorio Di Maggio in Can D. Dino Camaiora osservatore ...