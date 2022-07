Agli arresti domiciliari, trovato a passeggiare in centro: arrestato dai Carabinieri (Di venerdì 8 luglio 2022) Carabinieri Nella serata di ier i i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno arrestato un 53enne aretino per il reato di "evasione", poiché sorpreso mentre passeggiava ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022)Nella serata di ier i idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo hannoun 53enne aretino per il reato di "evasione", poiché sorpreso mentre passeggiava ...

