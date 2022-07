(Di venerdì 8 luglio 2022) Une'to nella serata di giovedi' 7 luglio a sei miglia dalla costa di Gallipoli. I tre che si trovavano a bordo sono statiti in mare dall'intervento dellaa ...

...in mare dall'intervento della Guardia costiera di Gallipoli a cui nella serata di ieri era arrivata la segnalazione del mancato rientro nel porto di Campo Marino di Maruggio di un...... Uniscritto al registro navale di Taranto con a bordo tre membri di equipaggio: il comandante di 32 anni, il direttore di macchine di 42 e un marinaio di 37. 8 luglio 2022 Affonda un peschereccio, la Guardia costiera salva tre persone - Italia Un peschereccio e' affondato nella serata di giovedi' 7 luglio a sei miglia dalla costa di Gallipoli. I tre che si trovavano a bordo sono ...1 minuto per la letturaUn peschereccio è affondato nella serata di ieri a sei miglia dalla costa di Gallipoli. La Guardia costiera ha salvato i tre uomini che si trovavano a bordo. In serata era arriv ...