Affaire Dybala: ritorna di moda la pista inglese (Di venerdì 8 luglio 2022) Il futuro di Dybala continua a tenere banco: gli ultimi rumors parlano di un interessamento da parte del Manchester United Il giallo dell'estate pallonare ad una nuova svolta: nell'Affaire Dybala torna di moda la pista Premier League. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle prossime ore è previsto un contatto a Londra tra l'entourage di Dybala e il Manchester United. Dopo il mancato scambio con Romelu Lukaku, i Red Devils tornano sull'argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ArtegianiNicola : @augustociardi75 Spero alla svelta Dybala o chi per lui così passi col coltello dalla parte del manico nell' affair… - dmar1210 : @Pasky973 L''affaire Dybala' è la punta dell'iceberg di un sommerso di potenziali danni che la categoria dei procur… - VolCasciavit : @TeofiloSteven Per favore, censureresti l'affaire Dybala? Che poi rido tantissimo quando leggo 'colpo mediatico', c… - BullaInterista : Per non parlare dell'affaire Dybala. ???????? - abartesaghi : Comincio a pensare che l'affaire #dybala sia uno dei trick play di #marotta per provare a convincere qualcuno a lev… -