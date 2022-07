Adozioni e matrimoni gay | la Slovenia verso la svolta | il governo dovrà approvare una legge entro 6 mesi

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 luglio 2022) Le norme sulle unioni etero e omosessuali erano discriminatorie. A stabilirlo è la Corte costituzionale slovena, che ha dichiarato come un’unione coniugale non deve dipendere dal sesso. Inoltre, coniugi dello stesso sesso non possono essere discriminati nell’adozione di bambini. Pronunciatasi su due ricorsi distinti, la Corte di Lubiana ha dato al legislatore seidi tempo per attuare la nuova norma. La discriminazione nei confronti delle coppie dello stesso sesso «non può essere giustificata con il significato tradizionale delo come unione tra un uomo e una donna – sinella delibera – né con una protezione speciale della famiglia». I partner dello stesso sesso ottengono così gli stessi diritti delle coppie eterosessuali che con la sola unione civile non potevano avere. Adozione sì, ma non ancora diritto Per ...