Adesso è ufficiale: Angel Di Maria è un nuovo giocatore della Juventus (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ci sono più dubbi: Angel Di Maria è nuovo giocatore della Juventus. A comunicarlo è la stessa società bianconera attraverso un comunicato apparso sul proprio sito. L’argentino ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno ad oltre 7 milioni di euro. Il club, per tesserare l’argentino, ha versato 1,3 milioni di commissioni all’entourage del giocatore. Giovedì in tarda serata l’arrivo all’aeroporto di Torino per un primo assaggio della città, poi nella mattinata di venerdì le visite mediche con i bianconeri e il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. L’argentino ha scelto la maglia numero 22, lo stesso indossato ai tempi del Real Madrid. Lasciano a Cuadrado l’amata 11 e a Chiesa la 7. In attesa che la ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Non ci sono più dubbi:Di. A comunicarlo è la stessa società bianconera attraverso un comunicato apparso sul proprio sito. L’argentino ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno ad oltre 7 milioni di euro. Il club, per tesserare l’argentino, ha versato 1,3 milioni di commissioni all’entourage del. Giovedì in tarda serata l’arrivo all’aeroporto di Torino per un primo assaggiocittà, poi nella mattinata di venerdì le visite mediche con i bianconeri e il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. L’argentino ha scelto la maglia numero 22, lo stesso indossato ai tempi del Real Madrid. Lasciano a Cuadrado l’amata 11 e a Chiesa la 7. In attesa che la ...

