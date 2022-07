Accende barbecue con alcool. Napoli piange la morte del dj Filip Master 20enne morto ustionato

(Di venerdì 8 luglio 2022) Un ragazzo di vent'anni a Casoria, nel Napoletano, èper aver acceso uncon l’alcol . Il fatto è accaduto ieri sera in un’abitazione di via Toscanini, dove il ventenne aveva predisposto...

Il ventenne è morto per le gravi ustioni riportate dalle fiamme sprigionate da un barbecue nella casa dove abitava con la famiglia. Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, aveva acceso una griglia da barbecue utilizzando l'alcool etilico per alimentare il fuoco e la fiammata di ritorno lo aveva ustionato.