A Spazio5 “La storia della Disco Music” il libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il 12 luglio 1979 qualcuno cercò di eliminare la. a distanza di 43 anni, il 12 luglio 2022, si celebra ala resurrezione di questo genereale, vivo e vegeto più che mai. Francesca Ripanti incontra gli autori del volume “La” (Hoepli),, nella sede del centro culturale multifunzionalein via Crescenzio 99/d a Roma, con la partnership di Radio 4 Passion. Numerosissime sono state le richieste per quello che è il primo volume italiano che narra in prospettiva socio-culturale ladi un genereale – melting pot ...