A lezione dal media expert di Obama: la piddina Pepe selezionata per ‘Agenda’ (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente provinciale del Pd di Benevento, Antonella Pepe, è stata scelta tra le 16 che prenderanno parte ad “Agenda”, il programma dedicato alle donne rivoluzionarie, progressiste e coraggiose in politica. Agenda è un programma che vuole dare visibilità, forza e supporto alle leader politiche in Italia, e che mira a quattro ambiziosi obiettivi: consolidare le tue competenze in ambito politico, strategico e mediatico, creare uno spazio nuovo in cui il talento delle donne sia riconosciuto e impiegato al massimo, dare vita ad un network internazionale di donne potenti e d’ispirazione che stanno cambiando la società, aiutare le protagoniste a vincere la loro prossima sfida politica. Il programma si sta sviluppando dal maggio scorso e durerà fino a luglio, e prevede una Masterclass con Arun Chaudhary (foto), ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente provinciale del Pd di Benevento, Antonella, è stata scelta tra le 16 che prenderanno parte ad “Agenda”, il programma dedicato alle donne rivoluzionarie, progressiste e coraggiose in politica. Agenda è un programma che vuole dare visibilità, forza e supporto alle leader politiche in Italia, e che mira a quattro ambiziosi obiettivi: consolidare le tue competenze in ambito politico, strategico etico, creare uno spazio nuovo in cui il talento delle donne sia riconosciuto e impiegato al massimo, dare vita ad un network internazionale di donne potenti e d’ispirazione che stanno cambiando la società, aiutare le protagoniste a vincere la loro prossima sfida politica. Il programma si sta sviluppando dal maggio scorso e durerà fino a luglio, e prevede una Masterclass con Arun Chaudhary (foto), ...

NICOLALEUCI6 : RT @lucatelese: È davvero una bella lezione la cacciata di Boris da Downing Street. Ti senti il più fico del mondo, unto del signore, dici… - attio1 : RT @lucatelese: È davvero una bella lezione la cacciata di Boris da Downing Street. Ti senti il più fico del mondo, unto del signore, dici… - ermocrate : Un messaggio dal Guardian, una lezione per molti dei nostri. - Barymax2 : Giuseppe Conte rivendica i risultati del Reddito di cittadinanza e dà una lezione a Renzi e Meloni. 'Secondo l'Is… - vero_bf03 : @imalexwyse @lefossettediale @sheisale4 @imbennyyyyyy @estancaa2 Tranquillo che abbiamo tutti appreso la lezione dal miglior maestro -