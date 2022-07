A Draghi mancano oltre cento voti: le defezioni tra 5 Stelle, Lega e Forza Italia (Di venerdì 8 luglio 2022) Non c'è nulla di più politico dei numeri, quando serpeggia uno stress in una maggioranza anomala, su cui pende l'anno elettorale e l'urgenza per i partiti che ne fanno parte di riscrivere i propri contorni. Se n'è avuto riprova ieri, con il voto sulla fiducia posta sul decreto Aiuti. Passa, la fiducia. Ma il pallottoliere definisce il patema di questa settimana e la stanchezza di un progetto che risente l'usura del quadro così complesso, tra pandemia, guerra, inflazione, gli scatti in avanti di qualcuno su argomenti divisivi (il Pd), i cannoneggiamenti di altri (Conte e quel che resta del Movimento 5 Stelle). Così, ecco servito il tabulato. Alla Camera mancavano all'appello 28 deputati pentastellati, considerando i 103 totali fa un tasso di assenza del 72,8%. Di quei 28,15 sono assenti ingiustificati. Nel quadro della maggioranza, il Pd è stato il partito più ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Non c'è nulla di più politico dei numeri, quando serpeggia uno stress in una maggioranza anomala, su cui pende l'anno elettorale e l'urgenza per i partiti che ne fanno parte di riscrivere i propri contorni. Se n'è avuto riprova ieri, con il voto sulla fiducia posta sul decreto Aiuti. Passa, la fiducia. Ma il pallottoliere definisce il patema di questa settimana e la stanchezza di un progetto che risente l'usura del quadro così complesso, tra pandemia, guerra, inflazione, gli scatti in avanti di qualcuno su argomenti divisivi (il Pd), i cannoneggiamenti di altri (Conte e quel che resta del Movimento 5). Così, ecco servito il tabulato. Alla Camera mancavano all'appello 28 deputati pentastellati, considerando i 103 totali fa un tasso di assenza del 72,8%. Di quei 28,15 sono assenti ingiustificati. Nel quadro della maggioranza, il Pd è stato il partito più ...

Pubblicità

salomone_l : RT @tempoweb: ?? Non solo #GranBretagna venti di crisi su tutti i leader anti Cremlino??A #Draghi mancano oltre 100 voti ??Insegnanti senza #b… - tempoweb : #dlaiuti A #Draghi mancano oltre cento voti #8luglio @pietrodeleo - tempoweb : ?? Non solo #GranBretagna venti di crisi su tutti i leader anti Cremlino??A #Draghi mancano oltre 100 voti ??Insegnant… - timetunnel62 : RT @VendutoCorrotto: @fdragoni Mancano solo #Draghi e il #Rothinculo di #Macron?? - Bianca34874951 : RT @RobertoRenga: Non per polemica, ma faccio notare all’ex premier che nel famoso pacchetto regalo a Draghi, mancano cenni al cambiamento… -