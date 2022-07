A casa Windsor non ci si ferma mai: il principino George si prepara a un’estate impegnatissima (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi l’ha detto che un principe non lavora? Nella royal family britannica le cose non stanno così, anzi, ad avere un’estate piena di impegni sarà il piccolo George. Il principino… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 8 luglio 2022) Chi l’ha detto che un principe non lavora? Nella royal family britannica le cose non stanno così, anzi, ad averepiena di impegni sarà il piccolo. Il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

infoitestero : Gran Bretagna, spese record in casa Windsor. Imbarazzo a corte in tempo di crisi - MauroDelCorno : #Gb: spesa record per famiglia reale, imbarazzo in tempo di crisi. I costi pubblici per il mantenimento di casa Win… -