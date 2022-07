470 Regina | presentato da FIM il nuovo yacht sportivo

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 8 luglio 2022) In arrivo 470, la new entry del cantiere italiano FIM, che incrementa la sua flotta con questodi 15 metri che offre soluzioni modulari e versatili che massimizzano gli spazi esterni. La nuova imbarcazione mira a regalare ai suoi ospiti a bordo un rapporto a stretto contatto col mare, grazie anche a terrazze abbattibili a poppa e ad un solarium divisibile, che offrono ampi spazi e facile accessibilità nella parte centrale. 470, un solarium divisibile per una prua versatile La plancetta a poppa è dotata di un sistema di sollevamento, che rende più semplice il varo e l’alaggio di un piccolo tender o anche di una moto d’acqua. Grande novità, invece, a prua, dove si verifica una notevole valorizzazione degli esterni: le due metà del solarium, infatti, possono essere ...