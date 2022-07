30 milioni per De Ketelaere? Milan, cosa proprio non torna sull'operazione (Di venerdì 8 luglio 2022) Ora è tempo di fare sul serio, specie se Inter e Juve hanno già iniziato da diverse settimane il proprio calciomercato. Dopo la situazione rinnovi sistemata con RedBird, Maldini e Massara si sono buttati a capofitto nell'allestire una rosa competitiva per Stefano Pioli. Il nome di punta su il Diavolo è disposto a fare un sacrificio è quello Charles De Ketelaere, l'obiettivo numero uno per la trequarti rossonera. Dopo l'incontro a Casa Milan con gli agenti del calciatore, La Gazzetta dello Sport scrive di una trattativa ben avviata e col il club Milanese in vantaggio rispetto a quello di Premier del Leeds. Il belga del Bruges, inoltre, preferirebbe il Milan alla possibilità di andare in Inghilterra. De Ketelaere, al Bruges 30 milioni di euro. Ma vale la pena? ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Ora è tempo di fare sul serio, specie se Inter e Juve hanno già iniziato da diverse settimane ilcalciomercato. Dopo la situazione rinnovi sistemata con RedBird, Maldini e Massara si sono buttati a capofitto nell'allestire una rosa competitiva per Stefano Pioli. Il nome di punta su il Diavolo è disposto a fare un sacrificio è quello Charles De, l'obiettivo numero uno per la trequarti rossonera. Dopo l'incontro a Casacon gli agenti del calciatore, La Gazzetta dello Sport scrive di una trattativa ben avviata e col il clubese in vantaggio rispetto a quello di Premier del Leeds. Il belga del Bruges, inoltre, preferirebbe ilalla possibilità di andare in Inghilterra. De, al Bruges 30di euro. Ma vale la pena? ...

