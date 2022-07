Zona Bianca | stasera Giuseppe Brindisi analizzerà lo stato dell’economia italiana | spazio anche alla tragedia della Marmolada

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 luglio 2022), giovedì 7 luglio, nel nuovo appuntamento con, in prima serata su Retequattro,lodell’artetra i rincari favoriti dcrescita incontrollata dell’inflazione, l’entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non consentiranno ai clienti di pagare tramite Pos e il costante problema del lavoro sottopagato.nel nuovo appuntamento servizi sull’economia ed i rincari e laAmpioverrà dedicato...