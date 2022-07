Zia Cri di E’ sempre Mezzogiorno! ricoverata in ospedale: come sta la cuoca? (Di giovedì 7 luglio 2022) I fan della cuoca del format di Antonella Clerici in apprensione per la loro beniamina. La Lunardini è stata nuovamente ricoverata in ospedale. Cerchiamo di capirne di più. Il nuovo programma di cucina di Antonella Clerici, E’ sempre Mezzogiorno!, si avvale della collaborazione di Cristina Lunardini, di professione cuoca, o come si dice perlopiù oggi: chef. La donna ha un carattere verace e socievole, frutto delle sue origini romagnole. Da un po’ di tempo i telespettatori si sono però accorti dell’assenza di Cristina, dando in proposito vita ad una ridda di voci sul web. Quindi le ipotesi dell’immancabile Covid, così come pure l’ipotesi di una possibile rottura con gli autori del programma. Tuttavia nessuna conferma né smentita è giunta in merito. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 luglio 2022) I fan delladel format di Antonella Clerici in apprensione per la loro beniamina. La Lunardini è stata nuovamentein. Cerchiamo di capirne di più. Il nuovo programma di cucina di Antonella Clerici, E’, si avvale della collaborazione di Cristina Lunardini, di professione, osi dice perlopiù oggi: chef. La donna ha un carattere verace e socievole, frutto delle sue origini romagnole. Da un po’ di tempo i telespettatori si sono però accorti dell’assenza di Cristina, dando in proposito vita ad una ridda di voci sul web. Quindi le ipotesi dell’immancabile Covid, cosìpure l’ipotesi di una possibile rottura con gli autori del programma. Tuttavia nessuna conferma né smentita è giunta in merito. ...

