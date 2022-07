Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Sasha Banks e Naomi rimosse dal roster interno, addio imminente? - - wolverinepride : @DM_Hess @RheaRipley_WWE Sasha stans are insane. - SpazioWrestling : WWE: Sasha Banks in AEW? Arriva un piccolo indizio #WWE #SashaBanks #WWE - TSOWrestling : L’errore di Corey Graves scatena l’ironia dei fan #WWE sui social #TSOW // #TSOS // #MITB - IsolaWrestling : Sasha Banks è stata menzionata a WWE Money In The Bank 2022 -

Spazio Wrestling

Annunciata anche la presenza dell'exChampion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team ChampionsBanks e Naomi, e dell'Intercontinental Champion Ricochet. I biglietti per le quattro tappe sono ...Pubblicità - Becky Lynch è una delle wrestler femminili più prolifiche nel roster dellaal giorno d'oggi. Proprio come la sua collega CavallerizzaBanks, anche lei è interessata a trasformare la sua celebrità nel wrestling in ruoli a Hollywood e oltre. Infatti, in una recente ... WWE: Sasha Banks in AEW Arriva un piccolo indizio Sebbene non vi sia alcuna indicazione ufficiale del loro licenziamento, secondo quanto riporta PWInsider, pare che sia Sasha Banks che Naomi siano state rimosse dal roster interno della WWE nelle ulti ...According to Mike Johnson at PWInsider, Sasha Banks and Naomi have been removed from the internal WWE roster. It has not been officially confirmed that they have been released from their contracts.