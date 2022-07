WWE | Clamoroso avvenimento alle registrazioni di NXT UK – Spoiler

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 7 luglio 2022)durante gli ultimi tapings di NXT UK. Il campione in carica Ilja Dragunov avrebbe reso vacante il titolo a causa di un infortunio. Il wrestler di origini russe si sarebbe presentato sul ring annunciando di non poter più portare avanti il suo regno da campione per via di un serio infortunio. Sembra essere giunto, dunque, al termine il suo regno titolato che ha avuto inizio a NXT Takeover 36, lo scorso agosto, quando riuscì a sconfiggere WALTER al termine di un match di altissimo livello. Cosa accadrà ora? Quanto avvenuto durante i tapings di NXT UK pone un grosso punto di domanda su come verrà gestito l’NXT UK Title. Ilja Dragunov è costretto a fermarsi e non potrà più difendere la sua cintura. Al momento non si hanno informazioni certe sull’entità e gravità del suo problema fisico, ma sembra proprio che il suo regno ...