World Baseball Classic 2023 | definiti gironi e tabellone L’Italia giocherà a Taipei | già certa la star MLB Trey Mancini!

(Di giovedì 7 luglio 2022) Definito il format del, che tornerà in scena a sei anni dall’ultima edizione con un campo partenti allargato a 20 squadre: 16 sono già note, quattro verranno da due tornei di qualificazione. Il torneo per squadre nazionali più celebre del batti e corri fa già i preparativi per il proprio ritorno. Di seguito i raggruppamenti, che sono quattro da cinque squadre ciascuno e che si divideranno tra quattro Paesi diversi prima che sia Miami a diventare il fulcro dell’evento fino alla sua conclusione: POOL A (Taichung, Taiwan, 8-13 marzo) – Cina, Olanda, Cuba, Italia, qualificata 1 POOL B (Tokyo, Giappone, 8-13 marzo) – Giappone, Corea del Sud, Australia, Cina, qualificata 2 POOL C (Phoenix, Arizona, USA, 11-15 marzo ...

