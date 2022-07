Wimbledon, Nadal si allena regolarmente e domani sfiderà Kyrgios. Infortunio già alle spalle (Di giovedì 7 luglio 2022) Rafa Nadal c'è e si allena. Scongiurata l'ipotesi ritiro da Wimbledon . Dopo l'ennesima impresa della sua carriera, la vittoria ai quarti di finale, al super tie - break del quinto set, contro Fritz, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 7 luglio 2022) Rafac'è e si. Scongiurata l'ipotesi ritiro da. Dopo l'ennesima impresa della sua carriera, la vittoria ai quarti di finale, al super tie - break del quinto set, contro Fritz, ...

