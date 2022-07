Wimbledon | Nadal si allena regolarmente e domani sfiderà Kyrgios Infortunio già alle spalle

Pubblicità

gippu1 : #Nadal che obbedisce all'istinto e continua a giocare da infortunato, sotto di un set, nonostante persino il padre… - Eurosport_IT : NADAL NON SI ARRENDE, MAI! ?????? Il maiorchino vince l'ennesima battaglia e raggiunge Kyrgios in semifinale! ????????… - FiorinoLuca : Difficile spiegare ciò che abbiamo visto oggi sul Centre Court: #Nadal sembrava a un passo dal ritiro nel secondo s… - lil_Saraaa : RT @BroginiAlessio: Molto improbabile che #Fognini capisca quando un giocatore é infortunato oppure no. A lui gli infortuni non vengono di… - Gazzetta_it : Dalla Spagna: Nadal avrebbe una lesione addominale di 7 mm. Ma con Kyrgios vuole esserci -

Sky Sport

Secondo la stampa spagnola Rafaavrebbe una lesione di 7 millimetri agli addominali ma vuole comunque provare a giocare la semifinale dicontro Nick Kyrgios. "Sono abituato a giocare con il dolore - ha detto Rafa in ...Da quello che si è compreso anche nella partita contro Fritz,di ritirarsi non vuole saperne, per cui c'è da scommettere che farà di tutto per essere in campo e giocarsi l'accesso alla Finale nello Slam. Certo, se un infortunio del genere fosse confermato, ... Wimbledon, Nadal in semifinale con Kyrgios: "Non so se riuscirò a giocare". VIDEO Londra, 7 lug. - (Adnkronos) - Sette millimetri. Sarebbe questa l'entità della lesione agli addominali di Rafa Nadal. Lo riporta il quotidiano ...Fabio Fognini tramite i suoi profili social ha commentato l'infortunio patito da Nadal a Wimbledon, chiarendo in seguito il proprio pensiero ...