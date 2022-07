Wimbledon 2022, Rafa Nadal alza bandiera bianca e si ritira! Nick Kyrgios direttamente in finale (Di giovedì 7 luglio 2022) La notizia tanto temuta si è trasformata in realtà: Rafa Nadal è costretto al ritiro dal torneo di Wimbledon 2022. La discussissima lesione ai muscoli addominali (7 millimetri secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli) che lo ha condizionato nel match dei quarti di finale contro Taylor Fritz, ha reso dunque impossibile al fuoriclasse nativo di Manacor prendere parte alla semifinale in programma domani contro Nick Kyrgios che, a questo punto, è già in finale. Dopo tante voci su quanto accaduto al 22 volte vincitore di un torneo dello Slam, è arrivata la doccia fredda nella serata odierna. Rafa Nadal, infatti, ha indetto una conferenza stampa per le ore 20.00 italiane (le ore 19.00 di Londra) poi ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) La notizia tanto temuta si è trasformata in realtà:è costretto al ritiro dal torneo di. La discussissima lesione ai muscoli addominali (7 millimetri secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli) che lo ha condizionato nel match dei quarti dicontro Taylor Fritz, ha reso dunque impossibile al fuoriclasse nativo di Manacor prendere parte alla semiin programma domani controche, a questo punto, è già in. Dopo tante voci su quanto accaduto al 22 volte vincitore di un torneo dello Slam, è arrivata la doccia fredda nella serata odierna., infatti, ha indetto una conferenza stampa per le ore 20.00 italiane (le ore 19.00 di Londra) poi ...

Pubblicità

Eurosport_IT : 'Posso essere orgoglioso di come ho giocato qui' ????????? ?? Le dichiarazioni complete di Sinner:… - gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - Eurosport_IT : E sono 2 ?? Jannik Sinner avanti 2-0 su Novak Djokovic! ???? Segui il live: - VisconteLauzun : @Alenize82 @corallina2 L’ho vista giocare ieri sul campo numero 1 prima del match di Kyrgios, tira fortissimo corre… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Wimbledon, Rafael Nadal si ritira per infortunio: non giocherà la semifinale con Kyrgios -