Voto di scambio | il capogruppo di De Luca in Consiglio regionale indagato a Napoli “Investì diecimila euro per comprare preferenze”

(Di giovedì 7 luglio 2022) C’è anche il consiglieredella Campania Carmine Mocerino, capo del gruppo Depresidente, tra le otto persone indagate dalla Direzione distrettuale antimafia diper una presunta compravendita di voti avvenuta a Caravita (frazione del comune vesuviano di Cercola) alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Con Mocerino – che nella scorsa consiliatura è stato il presidente della Commissioneanticamorra – sono indagati diversi soggetti ritenuti dalla Dda legati alla criminalità organizzata: tra questi Pasquale Salvatore Ronza, 33 anni, soprannominato “Calimero”, e Mario Chiummariello, 34 anni, soprannominato “guappariello”, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sia Ronza che Chiummariello sono accusati di aver picchiato un altro degli otto indagati, Ciro ...

MariaLa36193924 : Gruppo De Luca 'Una presunta compravendita di voti che sarebbe avvenuta in occasione delle ultime elezioni regional… - teleischia : REGIONE CAMPANIA. VOTO DI SCAMBIO, INDAGATO IL CONSIGLIERE CARMINE MOCERINO - corrmezzogiorno : #Napoli Voto di scambio, indagato il consigliere Mocerino - diTerralba : Il degrado della “gestione” immondizia a Roma è spaventoso ed è figlio di un marasma generale che travolge tutta l’… - giancarlobak : @giorgio_gori A voi servono voti e il modo più semplice è dare la cittadinanza agli immigrati, praticamente voto di scambio!! -

