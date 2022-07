Volkswagen Amarok - Stile personalizzabile | interni da Suv e tanti Adas | ecco la nuova generazione

(Di giovedì 7 luglio 2022) Lapresenta la secondadell'. Il pick-up tedesco nasce da un accordo con la Ford ed è tecnicamente imparentato con il nuovo Ranger, ma ha dalla sua un design unico e una specifica gamma di accessori. La produzione sarà avviata entro breve tempo in Sudafrica, dove già viene assemblato il "cugino" dell'Ovale blu per i mercati del Vecchio Continente. Con prezzi ancora da stabilire, il nuovosarà in consegna in alcuni mercati (come l'Australia) già a afine anno, mentre nella mggior parte dei Paesi europei arriverà nel 2023, a partire da febbraio. Con 3,27 metri di passo massima priorità allo spazio. Il salto di qualità rispetto allaprecedente, prodotta in 830.000 esemplari, è legato soprattutto ai propulsori più efficienti e al livello notevolmente più alto ...

L'attesa giunge al termine, l'appuntamento col pick - up più atteso del 2022 - almeno di qua dall'Oceano - è oggi giovedì 7 luglio 2022, alle ore 10 in punto. Nuovosi svela in tutta la sua esuberanza estetica e meccanica, ma anche la sua sopraffina tecnologia. Realizzato in collaborazione con la Ford, il pick-up si rinnova da cima a fondo, proponendo una variante più "urbana" e una da off-road. Ampia l'offerta di motorizzazioni, abbinabili anche a un cambio...