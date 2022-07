Volkswagen - Al via i lavori della SalzGiga: operativa la newco PowerCo per le batterie (Di giovedì 7 luglio 2022) Il gruppo Volkswagen ha avviato i lavori per la costruzione della sua prima gigafactory europea a Salzgitter, nella Bassa Sassonia, con una cerimonia che ha visto la presenza non solo dei massimi vertici aziendali, a partire dall'amministratore delegato Herbert Diess, ma anche di diversi rappresentanti della politica tedesca, tra cui il cancelliere Olaf Scholz. Nell'occasione, è diventata anche operativa una nuova società, per ora denominata PowerCo, che avrà la responsabilità dell'intero business del costruttore tedesco nel campo delle batterie per le auto elettriche. Gli investimenti. PowerCo ha in programma di investire, fino al 2030, oltre 20 miliardi di euro nello sviluppo delle attività e di raggiungere per la fine del decennio un fatturato ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Il gruppoha avviato iper la costruzionesua prima gigafactory europea a Salzgitter, nella Bassa Sassonia, con una cerimonia che ha visto la presenza non solo dei massimi vertici aziendali, a partire dall'amministratore delegato Herbert Diess, ma anche di diversi rappresentantipolitica tedesca, tra cui il cancelliere Olaf Scholz. Nell'occasione, è diventata ancheuna nuova società, per ora denominata, che avrà la responsabilità dell'intero business del costruttore tedesco nel campo delleper le auto elettriche. Gli investimenti.ha in programma di investire, fino al 2030, oltre 20 miliardi di euro nello sviluppo delle attività e di raggiungere per la fine del decennio un fatturato ...

