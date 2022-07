Vladimir Luxuria contro le frasi omofobe del titolare della pizzeria Dal Presidente

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 7 luglio 2022) Lechoc del ristoratore fa scoppiare la polemica sui social.La pizzadiscordia. Stavolta non si parla di quella di Flavio Briatore, bersagliata dalle critiche a causa del prezzo, ma di quella di Massimiliano Di Caprio,di un localeDaldi Via Tribunali a Napoli, che in queste ore ha