Vietato sbagliare Bassetti lancia l' allarme rosso | cosa accadrà con la variante indiana

(Di giovedì 7 luglio 2022) La lotta contro il Covid non si ferma. E adesso c'è una grossa novità che potrebbe nuovamente cambiare la gestione della pandemia. Si tratta della, il cui nome scientifico è quello di Ba.2.75. A segnalare l'avanzata di questa nuovaè l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo. Intervenuto ai microfoni di Tgcom24,non usa giri di parole: "La nuova sottoBa.2.75 può portare grandi problemi, se diventasse predominante in Italia dobbiamo fare molta attenzione e non potremocome accaduto con la quarta dose di vaccini anti Covid". Parole che aprono nuovi scenari proprio mentre il Paese deve fare i conti con la nuova ondata di Omicron 5. Già nei giorni scorsi, sempre ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Papa Francesco chiede una Capitale 'decorosa e degna della sua bellezza' - suitetti : RT @ilgiornale: Papa Francesco chiede una Capitale 'decorosa e degna della sua bellezza' - ilgiornale : Papa Francesco chiede una Capitale 'decorosa e degna della sua bellezza' - AleMiggle : @Rturcato83 Speriamo........ È vietato sbagliare strategie ancora...... - SportRepubblica : Ferrari, ora o mai più: a Silverstone vietato sbagliare. La guida al Gp -

ilGiornale.it

Papa Francesco chiede una Capitale "decorosa e degna della sua bellezza". Il suo desiderio, che contiene una preoccupazione, si riferisce al Giubileo del 2025, evento che, ça va sans dire, gli sta ...Rabbia Leclerc: è solo 4° Le pagelle del Gp del Canada: bravi Sainz e Leclerc, ma Ferrari da rivedere Ferrari, ora o mai più: a Silverstone. La guida al Gp ... Giubileo ed Expo, per Roma adesso è vietato sbagliare La Questura ha vietato i funerali in chiesa per Andrea Covelli, il 27enne ucciso la settimana scorsa dalla criminalità organizzata.Schiena dritta davanti alle segreterie è quanto gli elettori hanno raccomandato alla prima cittadina durante l’incontro in centro ...