VIDEO Tour de France 2022 | highlights sesta tappa | Pogacar vince e indossa la maglia gialla | Van Aert spettacolare

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ladeldeha regalato grandissimo spettacolo. I 220 km da Binche a Longwy sono stati animati in maniera figorosa da uno scatenato Wout van, che ha attaccato quando mancavano circa 150 km dal traguardo. Il belga ha tentato un azzardo ampiamente pirotecnico con laindosso, poi quando mancavano una trentina di chilometri dal traguardo è rimasto da solo in fuga e ha cercato di giungere trionfante in solitaria sul traguardo. L’alfiere della Jumbo-Visma è stato ripreso quando mancavano 11 km al traguardo e a quel punto sono stati gli annunciati big della classifica generale ad animare la scenta. Tadejha piazzato una superba stoccata sulla penultima cote quando mancavano 5 km. ...

La sesta tappa del Tour de France 2022 ha regalato grandissimo spettacolo. I 220 km da Binche a Longwy sono stati animati in maniera figorosa da uno scatenato Wout van Aert, che ha attaccato quando ma ...Bravo anche Van Aert, che si gioca la carta della fuga salvo poi dovendosi arrendere a cedere la leadership della classifica generale.