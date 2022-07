VIDEO Pessina e la romantica lettera per il ritorno al Monza

Pubblicità

tuttoatalanta : VIDEO - Monza, Pessina: 'Volevo tornare, è stimolante' - scappidovevuoi_ : RT @DAZN_IT: Realizzare il proprio sogno da tifoso? Fatto ?? #Pessina parlava così del @ACMonza a DAZN Talks #DAZN - DAZN_IT : Realizzare il proprio sogno da tifoso? Fatto ?? #Pessina parlava così del @ACMonza a DAZN Talks #DAZN - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Monza, Pessina: “Qui si chiude un cerchio. Galliani mi ha convinto subito” - Mediagol : VIDEO Monza, Pessina: “Qui si chiude un cerchio. Galliani mi ha convinto subito” -

Sport Mediaset

Sarà il sesto italiano che arriva dopo Cragno, Ranocchia, Carboni, Sensi e. Poi vediamo: noi abbiamo una squadra forte in tutti i reparti, quello che stiamo cercando di fare è un upgrade. ...#Monza - Visite mediche in corso a Milano per Matteo #: 'Sono molto felice, parliamo dopo' " @calciomercatoit pic.twitter.com/IZGL6RvOT6 Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 6, 2022è ... Monza, ecco Pessina | Video - Sportmediaset Matteo Pessina è l'ultimo grande acquisto del Monza di Berlusconi e Galliani. Da prendere al Fantacalcio Proviamo a darvi una risposta ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...