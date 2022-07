Viaggio a Pietralata | il quartiere amato da Pasolini già pronto a accogliere la Roma

Pubblicità

È in un torrido giorno d'estate che Roma e Campidoglio confermano di aver scelto l'area diper la realizzazione del nuovo stadio che dovrebbe, nelle intenzioni, vedere la luce nel 2026 o ...Martedì 21 e mercoledì 22 giugno è di scena L'incredibiledi Lady C., testo e regia di ... mentre al Parco dell'Aqua Virgo in via disi terrà una visita a tema e un laboratorio in ... Stadio Roma: Pietralata, il quartiere amato da Pasolini Viaggio nella storia della borgata di Pietralata attraverso la voce di Massimo, figlio dell'ex custode dello storico campo XXV aprile dell'Alba Rossa, dove oggi si allenano e giocano i ragazzi di Libe ...