Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 7 LUGLIOORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA RAMPA CHE DALLA A24 IMMETTE SUL RACCORDO STESSO CON RIPERCUSSIONI SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA DASEMPRE IN ESTERNA SUL GRA CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LAFIUMICINO E PIU’ AVANTI TRA COLOMBO E ARDEATINA SULLA VIA FLAMINIA CODE IN USCITA DATRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE LATINA, CODE SULLA STATALE PONTINA TRA CASTELNO E POMEZIA ...