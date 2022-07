(Di giovedì 7 luglio 2022)di lusso tutta interna alladal, che sfiderà la neopromossa30alle ore 18.30 allo stadio comunale Quercia di Rovereto. Una sfida importante per mettere minuti sulle gambe, un vero e propriodel prossimo campionato che vedrà i grigiorossi tornare a sfidare gli scaligeri per due volte nella massima. SportFace.

Pubblicità

AntoVitiello : Su Daniel #Maldini forte pressing del Verona, squadra favorita, e della Cremonese. Cessione in prestito molto probabile #Milan - sportface2016 : #VeronaCremonese, annunciata amichevole antipasto di #SerieA - HellasLive : #HellasVerona, sabato 30 Luglio amichevole a Rovereto contro la Cremonese - finallybarbos : RT @BisInterista: Classifica Serie A 2022/23 seria: Inter Juventus Roma Napoli Milan Fiorentina Atalanta Sassuolo Monza Lazio Bologna Torin… - MaSte92_ : RT @BisInterista: Classifica Serie A 2022/23 seria: Inter Juventus Roma Napoli Milan Fiorentina Atalanta Sassuolo Monza Lazio Bologna Torin… -

SPORTFACE.IT

... Raduno : 1 luglio, Casteldebole (BO) • Ritiro : dal 6 - 17 luglio a Pinzolo (TN)&... Udine • Ritiro : 4 - 10 luglio a Udine •Dal 11 - 27 luglio a Lienz (Austria)• ...Piccola frenata nella trattativa per la punta francese, che deve risolvere delle pendenze con il Venezia. Continua Henry alChiriches allaCaldara allo Spezia Thorstvedt al Sassuolo Copetti all'Udinese Ceccaroni al Lecce Leverbe alla Samp Verona-Cremonese, annunciata amichevole antipasto di Serie A sabato 30 luglio Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Definita anche l’ultima amichevole della pre season, in programma il prossimo 30 luglio quando i grigiorossi, alle ore 18.30 scenderanno in campo allo stadio Quercia di Rovereto con l’Hellas Verona. I ...