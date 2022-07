Venti di burrasca e temporali | allerta meteo “gialla” sul Lazio per le prossime 18 ore

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione dalla sera di oggi 7 luglio 2022 e per le successive 18 ore, si prevedono sulforti dai quadranti settentrionali con locali raffiche di. Inoltre, dal tardo pomeriggio di oggi, e per le successive 12 ore si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del. “I fenomeni – si legge nella nota – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ...