Vedete questa nonnina? Il vergognoso errore di Speranza nello spot anti Covid | Guarda (Di giovedì 7 luglio 2022) Da un lato il Ministero della Salute ci chiede di indossare la mascherina estendendo l'obbligo sui luoghi di lavoro e mezzi pubblici fino a dopo l'estate, dall'altro negli spot istituzionali per la campagna vaccinale della quarta dose nessuno dei protagonisti indossa un dispositivo di protezione. L'ultimo spoto pubblicato sul sito del Ministero guidato da Roberto Speranza fa parecchio discutere. Infatti nella clip si vede il nipote che accompagna la nonna a fare il vaccino. Il ragazzo non indossa la mascherina, non la indossa la nonna e nemmeno il medico che si occupa della procedura di vaccinazione. Una vera e propria beffa da parte del ministro Speranza che è stato finora il principale sponsor delle mascherine. Di certo ci si aspettava di vedere nella clip qualche mascherina. Soprattutto se lo ...

