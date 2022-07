Vasco Rossi, 10 anni di nozze con “Laurina”: la romantica dedica alla moglie (Di giovedì 7 luglio 2022) Vasco Rossi è uno di quegli uomini che immagini sempre con l’aria da duro, il classico “bello e dannato” che sul palco scalda gli animi con la sua voce roca e ficcante. Eppure quando si parla della sua “Laurina” diventa l’uomo più romantico del mondo, svelando per un attimo il suo lato più dolce. È quel che ha fatto con un post su Instagram, in cui si è lasciato andare a una dedica speciale per la moglie Laura Schmidt, con la quale festeggia 10 anni di matrimonio. Vasco, la romantica dedica alla moglie Laura per i 10 anni di nozze “Laurina”, così da sempre Vasco Rossi chiama la sua amata Laura, moglie ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 luglio 2022)è uno di quegli uomini che immagini sempre con l’aria da duro, il classico “bello e dannato” che sul palco scalda gli animi con la sua voce roca e ficcante. Eppure quando si parla della sua “” diventa l’uomo più romantico del mondo, svelando per un attimo il suo lato più dolce. È quel che ha fatto con un post su Instagram, in cui si è lasciato andare a unaspeciale per laLaura Schmidt, con la quale festeggia 10di matrimonio., laLaura per i 10di”, così da semprechiama la sua amata Laura,...

Pubblicità

Marco6137929249 : Anche con i contagi di questo periodo (ultimi 30 giorni...), è giustissimo che il concerto dei Maneskin ( i nuovi R… - francesala : RT @ParcodiGiacomo: Il concerto dei Maneskin si farà nonostante l’allarme contagi (contagi che non erano un problema per il concerto di Vas… - caterinacorda1 : RT @ParcodiGiacomo: Il concerto dei Maneskin si farà nonostante l’allarme contagi (contagi che non erano un problema per il concerto di Vas… - tommasomatic : RT @ParcodiGiacomo: Il concerto dei Maneskin si farà nonostante l’allarme contagi (contagi che non erano un problema per il concerto di Vas… - RegalinoV : Vasco Rossi, la tenera dedica alla moglie per l’anniversario di matrimonio -