Vasco festeggia 10 anni di nozze con Laura Schmidt | Mi ha dato ordine Abbiamo fatto un patto di sangue

Pubblicità

Carlino_Modena : Vasco Rossi festeggia 10 anni di matrimonio con Laura Schmidt - vasco_bot : RT @zazoomblog: Vasco Rossi festeggia i 10 anni di matrimonio con Laura Schmidt le foto e la dolce dedica alla moglie - #Vasco #Rossi #fes… - zazoomblog : Vasco Rossi festeggia i 10 anni di matrimonio con Laura Schmidt le foto e la dolce dedica alla moglie - #Vasco… - ZerounoTv : Vasco Rossi festeggia con la carica dei 700mila e annuncia un film sui live al Circo Massimo -

E' unin versione ultra romantica quello che oggi10 anni di matrimonio pubblicando su Instagram alcune foto con sua moglie Laura Schmidt . "Con la Laurina.. qualche decennio prima di ...È quel che ha fatto con un post su Instagram, in cui si è lasciato andare a una dedica speciale per la moglie Laura Schmidt , con la quale10 anni di matrimonio ., la romantica dedica ...E’ un Vasco in versione ultra romantica quello che oggi festeggia 10 anni di matrimonio pubblicando su Instagram alcune foto con sua moglie Laura Schmidt.Vasco Rossi celebra i suoi 10 anni di matrimonio con Laura Schmidt: il romantico post del rocker di Zocca su Instagram.