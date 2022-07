Variante indiana | Crisanti | “Neutralizza tutti i vaccini covid”

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Laè legato al fatto che questa mutazione è completamente in grado direfatti”. Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, a L’aria che tira – Estate si esprime così sulla nuova, mentre in Italia la nuova ondata di contagiè spinta da Omicron 5. “Più passa il tempo e chiaramente più l’immunità diminuisce: cala quella che ci protegge contro la reinfezione e cala più lentamente quella ci protegge dalle complicazioni gravi. Poi ci sono varianti che sono in grado di infettare meglio le persone vaccinate. L’allarme finora più teorico che pratico per laè ...

NuovaCovid: cosa dicono gli esperti e i primi numeri di BA.2.75 Roma, 7 luglio 2022 - I nuovi contagi Covid di oggi in Italia sono più di 107mila , in linea con il bollettino di ieri. ...Pregliasco: "non piacevole"/ "Quarta dose Alcuni medici sbagliano"