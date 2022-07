Vanity Fair Speciale Live | tutti i concerti di questa estate

Pubblicità

strangiscutie : RT @SasatoreS: Vanity fair ha detto 'buongiorno morite un bacio' - yufalcediluna : come posso commentare questa sconvolgente notizia?! Vanity Fair Italia: Kensington Palace, il principe William e Ka… - Benny89534236 : RT @Silvs__: Ma buongiorno anche a te Vanity Fair - ottaviablake : RT @blqries: che emozione vedere il mio articolo pubblicato su vanity fair ?? - AlessiaGastald1 : RT @SasatoreS: Vanity fair ha detto 'buongiorno morite un bacio' -

Vanity Fair Italia

Fedez ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine. In questa circostanza il popolare marito di Chiara Ferragni ha parlato della sua vita e dei suoi drammi. Ad un certo punto il giornalista gli ha chiesto come si vede tra dieci anni: '...Altre storie diche ti possono interessare: - Marmolada, le storie di vittime e dispersi - Marmolada, "Quasi impossibile che siano vivi". Cosa fare adesso Articoli più letti Raoul ... Federico Rossi: «Innamorato delle piccole cose» È leggero, ha una batteria praticamente infinita e tutte le funzioni che servono, oltre a un ottimo rapporto qualità prezzo ...In un’intervista all’agenzia Reuters, il Pontefice ha spiegato anche che, in futuro, sarà possibile che siano i laici a guidare alcuni dicasteri ...