Valentino a Roma, arriva la grande sfilata a Piazza di Spagna: ecco chi saranno gli ospiti vip (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma. ecco che, in queste ultime ore, viale Trinità dei Monti si trasforma in un vero e proprio backstage. La celeberrima scalinata è chiusa dalle transenne, mentre i tecnici sono già al lavoro da tempo per preparare tribune e passerelle. Tutt’intorno, ovviamente, i turisti sonno assetati di immagini, sempre pronti a scattare selfie ricordo per immortalare questo mega cantiere. Il messaggio di ogni foto è implicito: ”C’ero anche io!”. Valentino arriva a Roma: i preparativi del grande evento La Capitale, così, si prepara alla grande festa di Valentino. I grandi preparativi sono in fermento a Piazza di Spagna per l’allestimento della sfilata “promenade”, ovvero l’enorme passeggiata delle tante modelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022)che, in queste ultime ore, viale Trinità dei Monti si trasforma in un vero e proprio backstage. La celeberrima scalinata è chiusa dalle transenne, mentre i tecnici sono già al lavoro da tempo per preparare tribune e passerelle. Tutt’intorno, ovviamente, i turisti sonno assetati di immagini, sempre pronti a scattare selfie ricordo per immortalare questo mega cantiere. Il messaggio di ogni foto è implicito: ”C’ero anche io!”.: i preparativi delevento La Capitale, così, si prepara allafesta di. I grandi preparativi sono in fermento adiper l’allestimento della“promenade”, ovvero l’enorme passeggiata delle tante modelle ...

Pubblicità

CorriereCitta : Valentino a Roma, arriva la grande sfilata a Piazza di Spagna: ecco chi saranno gli ospiti vip - PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: La QUEEN Hwasa sana e salva a Roma (Italia) ???? HWASA IN ROME Welcome to Italy l’8 luglio è attesa alla sfilata di V… - mmewrvv : Valentino uomo born in roma 440.- - liamulia21 : RT @kpopWorldItaly1: La QUEEN Hwasa sana e salva a Roma (Italia) ???? HWASA IN ROME Welcome to Italy l’8 luglio è attesa alla sfilata di V… - Turismoromaweb : #ValentinoTheBeginning. L'8 luglio alle ore 20 @MaisonValentino torna a Roma con la sfilata Haute Couture Autunno I… -