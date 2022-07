Valencia, primi problemi per Gattuso. Ecco cosa ha fatto scatenare i tifosi (Di giovedì 7 luglio 2022) primi problemi per Rino Gattuso a Valencia. Sono scoppiate le polemiche dopo che As ha pubblicato un video dove l'ex allenatore di Milan... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022)per Rino. Sono scoppiate le polemiche dopo che As ha pubblicato un video dove l'ex allenatore di Milan...

Pubblicità

Sal_FuoriSede : @AntonioSabetta Non cadiamo nel pessimismo tipico dei mercati lotitiani perfavore??. Lovato,Botheim e Valencia, maga… - GNuresse : Fresche l'ova ??, si dice a Firenze in generale, e, anche all'Artemio Franchi, in particolare... Oppure... Nova! ?? - Francoi18824386 : - sakgr : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Valencia, primi malumori per Gattuso: senza una svolta sul mercato, il tecnico potrebbe dimetters… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Valencia, primi malumori per Gattuso: senza una svolta sul mercato, il tecnico potrebbe dimetters… -