Vaiolo delle scimmie, l’Oms: in Italia 233 casi. Primo contagio a Palermo: l’uomo è già guarito (Di giovedì 7 luglio 2022) Sfiorano i 6mila (5.949) i casi di Vaiolo delle scimmie identificati al 5 luglio in 33 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 5.266 sono stati segnalati da 28 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e all’Ufficio regionale europeo dell’Oms attraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 5.265 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’Italia vengono indicati 233 casi. Vaiolo delle scimmie, in Italia 233 casi Dei casi registrati su Tessy per i quali era ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Sfiorano i 6mila (5.949) idiidentificati al 5 luglio in 33 Paesi e aree di tutta la regione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 5.266 sono stati segnalati da 28 Paesi/aree al Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc) e all’Ufficio regionale europeo delattraverso il sistema di sorveglianza Tessy, di cui 5.265 confermati in laboratorio. Lo comunicano Ecdc e Oms Europa nell’ultimo aggiornamento sull’epidemia di Monkeypox, nel quale per l’vengono indicati 233, in233Deiregistrati su Tessy per i quali era ...

