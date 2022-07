Vaccino anti influenza raccomandato per i bambini fino a 6 anni: circolare Ministero Salute (Di giovedì 7 luglio 2022) Pubblicata la circolare Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023 del Ministero della Salute. Nella circolare si raccomanda la vaccinazione antinfluenzale nella fascia di età 6 mesi - 6 anni, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani. Inoltre, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente nella fascia d’età 60-64 anni L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) Pubblicata laPrevenzione e controllo dell’: raccomandazioni per la stagione 2022-2023 deldella. Nellasi raccomanda la vaccinazionenfluenzale nella fascia di età 6 mesi - 6, anche al fine di ridurre la circolazione del virusle fra gli adulti e gli anziani. Inoltre, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d’età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazionenfluenzale è fortemente raccomandata e può essere offerta gratuitamente nella fascia d’età 60-64L'articolo .

